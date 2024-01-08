جالانت: الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى 7 أكتوبر هز إحساس الإسرائيليين بالأمن

اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بحجم الخوف والرعب في الشعب اليهودي جراء عملية "طوفان الأقصي"، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

الفصل التالي من الصراع في قطاع غزة سيستمر لفترة أطو ل

وقال "جالانت"، في حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن حجم الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر هز بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن، مشيرًا إلى أن الفصل التالي من الصراع في قطاع غزة سيستمر لفترة أطول.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية "حماس" بأن إسرائيل لن تتخلي عن أهدافها المتمثلة في تدمير حماس وتحرير الرهائن.