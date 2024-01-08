الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جالانت: الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى 7 أكتوبر هز إحساس الإسرائيليين بالأمن

يوآف جالانت
يوآف جالانت

اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بحجم الخوف والرعب في الشعب اليهودي جراء عملية "طوفان الأقصي"، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

الفصل التالي من الصراع في قطاع غزة سيستمر لفترة أطول

وقال "جالانت"، في حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن حجم الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر هز بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن، مشيرًا إلى أن الفصل التالي من الصراع في قطاع غزة سيستمر لفترة أطول.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية "حماس" بأن إسرائيل لن تتخلي عن أهدافها المتمثلة في تدمير حماس وتحرير الرهائن.

إسرائيل الفصائل الفلسطينية المقاومة الفلسطينية حماس فلسطين

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