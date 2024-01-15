الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: يجب توفير حصيلة دولارية قبل تعويم الجنيه فى مصر (فيديو)

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يعاني من نقص في الحصيلة الدولارية، مشيرًا إلى أن التعويم دون توفير مصادر للعملة الصعبة قرار غير صائب.

وأضاف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أنه يجب إعادة هيكلة الاقتصاد ووضع خطة لخفض أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والذرة والزيت والسكر وغيرها، مؤكدًا أن الدولة تسعى لزيادة الرقعة الزراعية من 9.5 مليون فدان إلى 12 مليون فدان في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد بلغت 91 مليار دولار في عام 2023، وأن مصر تستورد بشكل كبير الأدوات المنزلية ولعب الأطفال والمأكولات الفاخرة، داعيًا إلى الاجتماع مع المستوردين وتشجيعهم على تطوير وتصدير المنتجات المحلية لجلب الدولار.

وأكد أن المستثمر يحتاج إلى عوامل مهمة للدخول في مجال الاستثمار، وأنه يمكن زيادة الحصيلة الدولارية من خلال تنظيم وجود الأجانب في مصر، سواء كانوا مستثمرين أو موظفين أو سائحين، بحيث يتم منحهم تراخيص محددة المدة ويتم تجديدها بالدولار.

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