الأربعاء.. 106 ألف طالب يؤدون امتحانات للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتهاء مديرية التربية والتعليم استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024، على أن تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وتنتهي في 24 من يناير الجاري.

ووجّه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وكلّف “الشريف” الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام بالإجراءات، مُوجهًـا رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ومن جانبه، عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بحضور نادية فتحي وكيل المديرية اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية

وأوضح أن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 106648 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.