الأمن البحرى البريطانى: ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه سفن فى البحر الأحمر

قالت مجموعة أمبري للأمن البحري، ومقرها المملكة المتحدة، إن ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه البحر الأحمر اليوم الإثنين، مشيرة الى أن صاروخين من الصواريخ الثلاثة لم يصلا إلى البحر، بينما أصاب الثالث سفينة تملكها وتديرها الولايات المتحدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة M/V Gibraltar Eagle، وهي ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال تملكها وتديرها شركة Eagle Bulk ومقرها الولايات المتحدة، تعرضت لأضرار طفيفة ولم يبلغ عن أي إصابات عندما ضرب صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون على السفينة.

السفينة وصلت الى خليج عدن

وقال أمبري: "وصلت السفينة إلى خليج عدن بعد نصيحة صناعية وعسكرية بتجنب جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأكد بيان صادر عن شركة Eagle Bulk Shipping يوم الإثنين أن سفينة Gibraltar Eagle، التي تحمل شحنة من منتجات الصلب، أصيبت "بمقذوف مجهول" على بعد 100 ميل تقريبًا من الشاطئ في خليج عدن، ولم يعلن الحوثيون رسميًا مسئوليتهم عن الهجوم الذي استهدف السفينة يوم الإثنين.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة تملكها وتديرها الولايات المتحدة يوم الإثنين.

وقالت القيادة المركزية إن السفينة M/V Gibraltar Eagle، وهي ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم جزر مارشال والتي تملكها وتديرها شركة Eagle Bulk ومقرها الولايات المتحدة، تعرضت لأضرار طفيفة ولم يبلغ عن أي إصابات. السفينة مستمرة في طريقها.

ولم يذكر الجيش موقعًا محددًا للهجوم، لكن عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قالت إنها تلقت تقريرًا عن الحادث على بعد حوالي 95 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن.

وقالت القيادة المركزية إن الحوثيين حاولوا في وقت سابق من اليوم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن لكنه فشل في الطيران وتحطم في اليمن.