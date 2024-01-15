الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بريطانيا: ندعم الحكومة اليمنية فى مواجهة التحديات

سفيرة بريطانيا في
سفيرة بريطانيا في اليمن عبدة شريف

قالت سفيرة بريطانيا في اليمن عبدة شريف، اليوم الإثنين، إن بلادها تدعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تتعرض لها البلاد، مشيدا بالجهود التي تقوم بها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة.

جاء ذلك خلال لقائها برئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك حسبما ذكرت قناة الفضائية اليمنية، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، ووجهات النظر المتبادلة تجاهها.

وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على مساعي السلام المبذولة في اليمن برعاية الأمم المتحدة والدور المطلوب من المجتمع الدولي؛ لمضاعفة الضغوط من أجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن.

السفيرة البريطانية اليمن الحكومة اليمنية الاستقرار الاقتصادى الامم المتحدة

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