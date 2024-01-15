الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان ناقش اليوم في لجانه الفرعية مع جميع الأطراف وضع المحاكم الاقتصادية في إطار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف شكري، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، على برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، أن الدستور وضع ضمانات لحقوق المواطن والمجتمع، وأنه كان ضروريا إدراج مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة.

وتابع أن النيابة ستكون لها الأحقية في الاستئناف، وأن هناك رأيين مختلفين حول هذه النقطة، أحدهما يقضي بالاستئناف على الأحكام البراءة فقط، والآخر يمنح النيابة السلطة الكاملة في تحديد العقوبة والحكم النهائي.

واختتم قائلًا: إن المجلس اتفق على منح النيابة الحق الكامل في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وأن هناك بعض التعديلات الأخرى ستناقش غدا في إطار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

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