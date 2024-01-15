حزب العمل البريطانى: المملكة المتحدة لا تدعم توسع صراع غزة ليشمل لبنان

أدان زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، اليوم الإثنين، بشدة الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة تجنب التصعيد في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وقال ستارمر: "المملكة المتحدة لا تدعم توسع الصراع ليشمل لبنان ويجب على الأطراف هناك ضبط النفس".

ونفى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "الرواية" التي تزعم أن الضربات الجوية ضد الحوثيين كانت جزءًا من الحرب بين إسرائيل وغزة، حسبما كتب المراسل السياسي لصحيفة الجارديان أندرو سبارو.

وفي بيان أمام مجلس العموم، استهل سوناك وجهات نظره بالإشارة إلى أن الحوثيين هاجموا السفن الحربية البريطانية والأمريكية في 9 يناير، بعد هجمات أخرى على السفن التجارية، وإن هذا كان "أكبر هجوم على البحرية الملكية منذ عقود".

وقال إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ردتا دفاعًا عن النفس ودعمًا لحرية الملاحة، كما فعلت بريطانيا دائمًا.