الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستشار السفارة الفلسطينية يوجه الشكر لمصرعلى دعمها

ناجي الناجي، المستشار
ناجي الناجي، المستشار الإعلامي والثقافي للسفارة الفلسطينية

وجه ناجي الناجي، المستشار الإعلامي والثقافي للسفارة الفلسطينية في القاهرة، التحية للدولة المصرية بكل مكوناتها على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مضيفا: اوجه الشكر لنقابة الصحفيين التي لم يكن دورها نمطيا منذ اليوم الأول للعدوان وكانوا شركاء حقيقيين في المساندة.


وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصحفيين لمرور 100 يوم من العدوان على الشعب الفلسطينى.: نواجه كابوسا ثقيلا اكبر من قدرة العقل على الاستيعاب ونواجه عملية إبادة جماعية وتطهير عرقي ونحن في مواجهة آلة حرب لا تعبأ بأي صوت دولي.

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وأكد أن هناك اختلافا في الرأي العام الدولي سببه الأبطال الصامدين على أرضهم والزملاء الصحفيين الذين يقدمون كل ما يستطيعون لإيصال الحقيقة، وبسبب الضمائر الحرة في العالم التي تطالب بالتوقف عن الكذب وازدواجية المعايير.
واختتم موجها التحية لدولة جنوب أفريقيا على تحركها الدولي لمسائله الاحتلال على جرائمه، مشددا الفلسطيني باق على أرضه لن يخرج منه ويجب وقف إطلاق النار والمجازر بشكل فوري.
وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني.
وتأتي الفعالية في مناسبة مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني تحت عنوان "100 يوم من العدوان... أوقفوا الحرب... حاكموا مجرمي الحرب".

ناجى الناجي القاهرة الصحفيين الشعب الفلسطيني إبادة جماعية الرأي العام الضمائر الحرة اطلاق النار

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