الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الصحفيين: نعد ملفًا لترشيح وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية

خالد البلشي- نقيب
خالد البلشي- نقيب الصحفيين

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الحرب على غزة كانت الأكثر دموية في العصر الحديث فيما يخص استهداف الصحفيين، في ظل استشهاد أكثر من 100 زميل خلال 100 يوم.

وأضاف "البلشي"، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، أن النقابة تطلق دعوة تتفق مع ما فعلته دولة جنوب إفريقيا في مساندة الشعب الفلسطيني من خلال قضيتها بمحكمة العدل الدولية.

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وتابع: "نقابة الصحفيين تحاول توثيق جرائم الاحتلال، ووائل الدحدوح هو رجل واصل عمله في ظل استهداف أسرته وابنه".

واستكمل: "وائل الدحدوح أكد رسالة مهمة وهي أن الصحافة الحرة هي التي تنتصر لقضايا الأوطان".

وكشف البلشي عن أن نقابة الصحفيين المصرية تعد ملفًا لترشيح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية التي تقدمها اليونسكو.

وبدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني.

وتأتي الفعالية في مناسبة مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى تحت عنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمى الحرب".

 

خالد البلشي الصحفيين غزة جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية

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