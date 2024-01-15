قبل معرض القاهرة للكتاب.. أفضل الكتب الأجنبية في "المساعدة الذاتية"

يرغب الكثيرون ممن يذهبون إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في اقتناء عدد كبير من الكتب، ويتجه محبي التنمية الذاتية، إلى ركن الكتب الأجنبية لاستطلاع أحدث الكتب في هذا المجال، لتجديد أذهانهم، وتوسيع عقولهم بأفكار جديدة، للمضى قدمًا في الحياة، وهناك دائمًا فرصة سواء لاكتساب مهارات جديدة أو للتقييم أو التفكير في مجالات حياتنا التي نود تطويرها.

ولهذا نستعرض في السطور التالية مجموعة من كتب المساعدة الذاتية، التي ألفها مجموعة من الخبراء في مجالات الصحة النفسية والعلاج النفسي وعلم الإنتاجية، سواء كنت تتطلع إلى تحقيق أهدافك، أو التغلب على سعيك للكمال، أو تسعى لتطوير ذاتك، والشعور بمزيد من الرضا الداخلي، أو تكوين علاقات أكثر صحة، فنرشح لك هذه الكتب الهامة وفقًا لموقع الكتب penguin.

رحلة علاجية لـ آلان دي بوتون

"هناك دائمًا فن في المرض، من خلال الاستماع إلى ما يحاول الألم أن يخبرنا به"، هكذا يفكر الكاتب آلان دو بوتون وهو يبدأ في توثيق تجاربه الخاصة في التعافي منذ اعتلال صحته العقلية، وصولًا إلى "رحلته العلاجية" المكتوبة بشكل شيق وواسع المعرفة، والكاتب أيًا ممؤلف كتاب " مدرسة الحياة" الأكثر مبيعًا حول العالم.

Weathering لـ روث ألين

يقع عمل المعالجة والمدربة النفسية روث ألين، عند التقاطع بين الصحة العقلية والنظم البيئية من حولنا، وفي كتابها Weathering ، تستكشف ألين علاقاتنا بالتكوينات القديمة للأرض والحكمة المتأصلة في الطبيعة البشرية، وتوضح سبب قدرتها على تشخيص الألم والعلاج، ومن خلال استكشاف "المناظر الطبيعية" في الحياة ومشاعر الحزن والظلام، تروي الكاتبة ألين حكاياتها المقنعة عن الطبيعة التي ستجعلك تعيد التفكير في علاقتك بالأماكن الخارجية وحالتك النفسية.

أشياء صغيرة لـ فيرن كوتون

يعد التوتر جزءًا لا مفر منه من الحياة، ولكن آثاره يمكن أن تكون منهكة، وفي هذا الكتاب، تستمد المذيعة التليفزيونية والناشطة والمدافعة عن الصحة العقلية، فيرن كوتون، من حكمة الضيوف الذين استضافتهم في البودكاست الخاص بها باسم Happy Place للكتابة عن مجموعة من العادات الصحية وآليات التكيف عندما تبدو الأمور صعبة.

الأمثل لـ دانييل جولمان وكاري تشيرنيس

ما الذي يتطلبه تحقيق التميز والحفاظ عليه؟ وفقا لعلماء النفس دانييل جولمان وكاري تشيرنيس، فإن السر يكمن في "الذكاء العاطفي"، وبالاعتماد على عقود من البحث والاكتشافات العلمية، يعد هذا الكتاب بمثابة دليل عملي وسهل الوصول إليه لتحديد الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال الذكاء العاطفي، وذلك لمساعدتك على أن تصبح أكثر إنتاجية ورضا وثباتًا في كل ما يجول في ذهنك.

فخ الكمال لـ توماس كوران

ليس سرًا أن الكمالية قد سيطرت بشكل ضار على مجتمعنا وثقافتنا وأماكن عملنا، وفي هذا الكتاب يستكشف عالم النفس توماس كوران أصول وتأثيرات "وباء" الكمالية، كما يسميه، بالإضافة إلى أنه يدلنا عن طريق قبول الذات الصحي للسعي من أجل أن نكون "جيدين بما يكفي".

كن مفيدًا لـ أرنولد شوارزنيجر

من لعبة كمال الأجسام إلى العمل في هوليوود والسياسة، كان لأرنولد شوارزنيجر مسيرة مهنية استثنائية ومتنوعة حتى الآن، وتعلم بعض دروس الحياة التي لا تقدر بثمن على طول الطريق، وفي هذا الكتاب المليء بالحكايات الرائعة، يضفي شوارزنيجر حكمته للقرأ، للحصول على أقصى استفادة من الحياة وتحقيق الأحلام.