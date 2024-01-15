وزير العمل: القيادة السياسية تستهدف خلق مركز تدريب مهنى معتمد دوليًا

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن التدريب المهني له بالغ الأثر على توفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل ومواكبة التطورات التكنولوجية، ويحدث التوازن بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ويشكل حلقة هامة بين احتياجات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها، ويعالج الخلل في المهارات.



مؤتمر التدريب المهني



وأضاف شحاتة، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للتدريب المهنى "مشروع مهنى 2030"، أن مشروع "مهنى 2030" هو أول خطوة بطريق تغيير الأنماط والنظرات السلبية عن بعض فئات العمالة المصرية، وتغيير ملامح سوق العمل من خلال توفير احتياجاته الأساسية، نتيجة العمل على تنمية المهارات والجدارات المهنية للشباب في كل التخصصات.



وأشار إلى أن القيادة السياسية تستهدف خلق مركز تدريب مهني معتمد دوليًا، وبرنامج تدريب معترف به في العالم، ومتدرب يتكالب عليه أصحاب العمل في الداخل والخارج، وهو ما يحققه مشروع "مهني 2030" الذي بدأنا مرحلته الأولى اليوم، ونسعى إلى تنفيذ مراحل متقدمة منه مع شركاء وطنيين ودوليين على المستوى القومي.

إطلاق مشروع مهني 2030



كانت وزارة العمل قد أطلقت اليوم مشروع "مهنى 2030" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمشاركة عدد من الوزراء ونواب فى مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.



ويأتي مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب واعتماد المدربين.



ويشهد المؤتمر استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها وأدواتها، وأهداف مشروع "مهني 2030"، والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة "طفرة" للتنمية ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع".

