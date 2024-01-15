الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 60 محضر إشغال ورفع 59 حالة تعد بشوارع شبين الكوم

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت رئاسة حى غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملة إشغالات مكبرة برئاسة هناء عقيلة رئيسة الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية،  والتي أفادت بأنه تم رفع كافة الإشغالات بشوارع سعد زغلول وصبري أبو علم وأحمد عرابى والساحة وإخلائهم من الباعة الجائلين المخالفين لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المركبات والمواطنين.

 نتائج الحملة

 وأسفرت الحملة عن إزالة 12 كشكا مخالفا ورفع 59 حالة إشغالات، وتحرير 60 محضر إشغال واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال المتعدين تحقيقا للصالح العام.

يواصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء جهودهم الميدانية فى تكثيف المرور الميدانى على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، فضلًا عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

رفع كافة الإشغالات والتعديات التى تعوق الحركة المرورية أمام المواطنين

ويتم ذلك فى ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات لتحقيق الانضباط العام للشارع ، ورفع كافة الإشغالات والتعديات التى تعوق الحركة المرورية أمام المواطنين، وتنفيذا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع الإشغالات حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تحرير 60 محضر ازالة اشغالات إزالة 12كشك

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