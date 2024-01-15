الاتحاد الإسبانى يعلن أسماء حكام دور الـ16 فى كأس ملك إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أسماء حكام مباريات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، نسخة الموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد يوم 18 يناير الجاري بذهاب دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأسند الاتحاد الإسباني مسئولية إدارة المباراة للحكم جييرمو كوادرا فيرنانديز، بينما يقود بابلو جونزاليز فيرتيس غرفة تقنية الفيديو.

فيما يدير فرانشيسكو هيرنانديز مايسو مباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة، ويدير إدواردو بيريتو إيجليساس غرفة تقنية الفيديو.

ويتولى أليخاندرو هيرنانديز إدارة مباراة ريال سوسيداد وأوساسونا، ويتولى خوان لويس بوليدو سانتانا إدارة غرفة تقنية الفيديو.

ويدير سيزار سوتو جرادو مباراة أتلتيك بلباو ضد ألافيس، ويتولى سانتياجو جيمي لاتر غرفة تقنية الفيديو.

وأسندت إدارة مباراة إشبيلية وخيتافي لأليخاندرو مونيز رويز، ويدير تقنية الفيديو خافيير إجلاسيس فيلانويفا.

ويتولى خورخي فيجويرو فاسكيز إدارة مباراة جيرونا ورايو فاليكانو، ويدير خافيير ألبيرولا روخاس تقنية الفيديو.

بينما يدير ريكاردو دي بورجوس بينجويكيا مباراة فالنسيا وسيلتا فيجو، ويعاونه ميجيل آنخيل أورتيز أرياس كحكمًا لتقنية الفيديو.

ويقود ماريو ميليرو لوبيز مباراة تينيريفي وريال مايوركا ويدير كارلوس ديل كيرو جراندي لتقنية الفيديو.