الأهلى يعوض الغيابات بـ10 ناشئين فى مران الفريق.. اليوم

قررالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تصعيد 10 لاعبين من قطاع الناشئين ‏للمشاركة في تدريبات الفريق، وذلك لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب ‏للمنتخبات الوطنية.‏

شارك في تدريبات الأهلي اليوم من قطاع الناشئين اللاعبون: يوسف عبدالحفيظ وأحمد عابدين ‏وعبدالرحمن خالد وإسلام عبدالله وعبدالرحمن عبدالجواد ومازن أسامة وسمير محمد ومعتز محمد ‏ومصطفى أبوالخير وأحمد طعيمة.‏

ويشارك الثنائي حازم جمال وطارق حسن في تدريبات الحراس مع الفريق الأول منذ اليوم ‏الأول في فترة الإعداد، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من ‏الإمارات.‏

ويواصل الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، التي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية ‏والمنافسة على كل البطولات التي يشارك بها.‏

وفي السياق ذاته، بدأ حمد عبدالقادر مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات ‏محددة، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي ينفذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات المقبلة.‏

‏كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏