الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يعوض الغيابات بـ10 ناشئين فى مران الفريق.. اليوم

الأهلي
الأهلي

قررالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تصعيد 10 لاعبين من قطاع الناشئين ‏للمشاركة في تدريبات الفريق، وذلك لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب ‏للمنتخبات الوطنية.‏

شارك في تدريبات الأهلي اليوم من قطاع الناشئين اللاعبون: يوسف عبدالحفيظ وأحمد عابدين ‏وعبدالرحمن خالد وإسلام عبدالله وعبدالرحمن عبدالجواد ومازن أسامة وسمير محمد ومعتز محمد ‏ومصطفى أبوالخير وأحمد طعيمة.‏

ويشارك الثنائي حازم جمال وطارق حسن في تدريبات الحراس مع الفريق الأول منذ اليوم ‏الأول في فترة الإعداد، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من ‏الإمارات.‏

ويواصل الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، التي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية ‏والمنافسة على كل البطولات التي يشارك بها.‏

وفي السياق ذاته، بدأ حمد عبدالقادر مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات ‏محددة، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي ينفذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات المقبلة.‏
‏كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏

الاهلى الجهاز الفنى قطاع الناشئين النادي الأهلي الخطيب

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