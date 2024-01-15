الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوائم الجامعات الأهلية والخاصة المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات

تنسيق 2024
تنسيق 2024

 

بدأ يوم السبت الماضي تنسيق القبول بالجامعات الاهلية والخاصة، وتستمر حتي يوم 31 من الشهر ذاته، وذلك للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 بذات القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول، كما أنه لا يوجد تخفيض للحدود الدنيا المعلنة للقبول من بداية العام الدراسى

واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بالجامعات الاهلية والخاصة المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات حتي لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية وهي كالتالي.

قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط. 

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

الجامعات الأهلية الفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني تنسيق تنسيق القبول بالجامعات

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