المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين .

أسندت التحقيقات في القضية رقم 13362 لسنة 2023 جنايات الجيزة، للمتهم "م م."، 31 سنة، عاطل، أنه في 28 أغسطس 2023، حاز وأحرز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.



وتعود أحداث الواقعة عندما ضبطت الأجهزة المعنية الجيزة، المتهم حال قيامه بترويج المواد المخدرة "هيروين" و"حشيش" متخذا دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الآثم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 165 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه ومتجري المواد المخدرة.