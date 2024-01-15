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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لفطاطري لاتجاره في الهيروين والسلاح الأبيض في طوخ

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، لفطاطري، لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "سكين" بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23917 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2306 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "تامر س ع"، 39 سنة، فطاطري، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة المركز أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيضا "سكين" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهم بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاحا أبيض، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وكان ممسكا بيده سلاح أبيض "سكين"، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها 21 لفافة ورقية يحووا جميعا مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معه أيضا على مبلغ مالي.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات بنها فطاطري مخدر الهيروين طوخ محافظة القليوبية أمر الإحالة مديرية أمن القليوبية

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