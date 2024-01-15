23 دور نشر مسيحية تشارك في الدورة الـ 55 لمعرض الكتاب

تشارك حوالي 23 دار نشر مسيحية في الدورة الـ"55" من معرض القاهرة الدولي للكتاب،لعام 2024م، ومن أهمهم دار الكتاب المقدس، ودار رسالتنا للنشر، والمركز الثقافي القبطي، ودار القديس توما الأكويني، ودار الكنيسة الكاثوليكية، ودار الثقافة الإنجيلية، والهيئة الروحية، وأسقفة الشباب، ومركز معلم الأجيال البابا شنودة الثالث، وإيبارشية المنيا.

وأصدرت دار الثقافة الإنجيلية أحدث مؤلفاتها، وهو كتاب “مقدمة إلى العهد القديم ”،للدكتور القس حنا كتناشو

يقدم الكتاب قضايا محورية في فهم عهد القديم، مثل نظريات تسمية العهد القديم، وهل هو كتاب خاص بالمسيحيين ويقدم نظريات الخلق المختلفة، والتي هي محل جدال دائر منذ قرون طويلة.

وهذا الكتاب محاولة لتبسيط القضايا المركبة، وتقديم المعلومات بسلاسة، وستجد في نهاية كل فصل أسئلة للمراجعة والتفكير، مما يجعل الكتاب اختيارًا متميزًا للدراسة الشخصية أو في مجموعات.

تراث البابا شنودة

ويشارك مركز معلم الأجيال لنشر وتوثيق تراث الراحل قداسة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ"117" للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأحدث إصداراته لتوثيق أخر عظات البطريرك الراحل.

و تقدم دار الكتاب المقدس أحدث إصداراتها الخاصة بالأطفال، حيث تقدم نسخة حديثة من الكتاب المقدس المصور للاطفال، ليسرد لهم حكاية الأنبياء والرسل، ومعجزات السيد المسيح، التي يسردها الإنجيل، كما تقدم دار مجموعة قصص للتلوين عن حكايات العهد القديم، عن قصص نوح وبداية الخلق، لتعريف الأطفال، بموضوعات كيف نشأ الكون، وتسلسل ميلاد السيد المسيح من الهعد القديم إلى العهد الجديد.

كما أصدرت دار القديس توما الأكويني الكاثوليكية، أحدث مؤلفاتها من بينها كتاب “100 سؤال وجواب حول الكتاب المقدس “ وكتاب ”مدخل إلى العهد الجديد “ وكتاب ”ادعوكم أحبائي" الصادر عن دير الآباء الرهبان “ الدومنيكان “، بالإضافة إلى كتاب ”إنجيل يوحنا ورسائله..رسائل مختصرة و موجزة ”