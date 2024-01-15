المناسترلي: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء في صناعة الملابس

قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إن تطوير مصنع الغزل والنسيج بدمياط سيسهم في تنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وأضاف “المناسترلي” في تصريحات لـ"الدستور" أن إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز في مصر سيسهم في توطين الصناعة وسيعمل على سد فاتورة الاستيراد، مما يسهم في تنمية الصناعة المحلية، حيث يقام المصنع على مساحة 107 ألف متر بطاقة إنتاجية 69 طن غزل يوميًا.

وأوضح أن المصنع سيسهم في زيادة الصادرات المصرية، حيث سيتم العمل على تخصيص جزء منه للتصدير، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعميق الصناعة المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج.

ولفت إلى أن إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز في مصر يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الملابس والمنسوجات، مؤكدًا أنه يوفر إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز ويعزز الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا ويسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية.

وأكد أنه يساهم في إنتاج الأقمشة المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مما يعزز الاستقلالية الاقتصادية ويحد من تأثير التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه يمكن لمصر أن تستفيد من موقعها الاستراتيجي كواحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج أقمشة الجينز، مما يفتح أبواب الفرص التصديرية ويعزز التبادل التجاري مع دول المنطقة وخارجها.

وأشار إلى أن إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز في مصر يعزز التنمية الصناعية والاقتصادية ويسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر في الساحة الدولية كدولة منتجة، مما يعمل على تنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات ويسهم في تنمية الاستثمار في مصر، وهو ما يؤكد التوجه الحالي نحو تعميق الصناعة.