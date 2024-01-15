في ذكرى ميلاده.. احتفالية كبرى بمتحف الزعيم جمال عبد الناصر اليوم

تنظم مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات وبالمشاركة مع المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، ندوة بعنوان “فلسطين في فكر الزعيم جمال عبد الناصر”، تضامنا مع القضية الفلسطينية وضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

يأتي ذلك في إطار إحياء ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، اليوم الاثنين، بمقر متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشية البكري بالقاهرة الساعة الواحدة ظهرا.

وسيشارك في الندوة نخبة من الرموز الوطنية والعربية.

كما يتضمن الاحتفال فقرة فنية بمشاركة كورال عباد الشمس، اتحاد المرأة الفلسطينية، وأيضا معرض لوحات فنية يعبر عن الانتفاضة الفلسطينية مشاركة من الجمعية المصرية للكاريكاتير.

كما يقوم الدكتور جمال شيحة وفريق المؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء بالمؤسسة، بزيارة ضريح الزعيم الخالد عبد الناصر صباحا ووضع إكليل من الزهور على قبر زعيم الأمة العربية إحياء لذكرى ميلاده.

وسيشارك في اللقاء عبر البث الرقمي على الإنترنت رموز وقامات من المناضلين والناصريين العرب من العديد من الدول العربية.

يذكر أن ذلك يأتي ضمن اهتمام المؤسسة بإحياء الذاكرة الوطنية وأيضا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي ودفاعا عن الأراضي الفلسطينية.