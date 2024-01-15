الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القناة يستضيف وادى دجلة والجمهورية شبين يواجه دكرنس فى دورى المحترفين

القناة خسر في الجولة
القناة خسر في الجولة الماضية أمام طنطا

يحل وادي دجلة ضيفا على القناة ويستضيف الجمهورية شبين فريق دكرنس في الثانية ظهر اليوم الإثنين، في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين .

القناة يصطدم بوادي دجلة

في الإسماعيلية ستكون المواجهة قوية بين القناة التاسع برصيد 24 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن ووادي دجلة الثاني برصيد 29 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش.

فريق القناة حقق ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر أربع مباريات وسجل 20 هدفا ودخل مرماه أربعة أهداف وجمع سبع نقاط من أخر أربع مباريت بالفوز على لافيينا والمقاصة والتعادل مع راية والهزيمة أمام طنطا ويفتقد القناة جهود أربعة لاعبين هم أكرم عبد ربه ومحمود بحيري للإيقاف لحصوله كل منهما على ثلاثة انذارات وهشام رأفت للإصابة إضافة للمحترف الإفريقى سايكو هداف الفريق بعد تعرضه للإصابة بالركبة ستبعده حوالى 20 يوما.

في المقابل حقق وادي دجلة سبعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 19 هدفا ويملك أقوي دفاع في دوري المحترفين ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الاتصالات وأسوان والتعادل مع غزل المحلة ومكادي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 32 وتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر في حالة تعثره أمام غزل المحلة.

يدير المباراة إسلام القماش ويساعده كريم مهيا ومحمود النحاس ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

الجمهورية شبين تعادل في مباراته الأخيرة مع النجوم

الجمهورية شبين يواجه دكرنس

وفي واحدة من المباريات القوية يحل دكرنس بقيادة حسن موسى ضيفا على فريق الجمهورية شبين بقيادة أبوالعينين شحاتة.

ويحتل الجمهورية شبين المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وتسع هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 21 هدفا بينما يتواجد دكرنس في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة من خمسة انتصارات وخمسة تعادلات وست هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا والفارق بينه وبين راية العاشر أربع نقاط لذلك لديه أمل في انهاء الدور الأول ضمن الفرق العشرة الأول التي ستلعب على الصعود للدوري الممتاز.

يدير المباراة طاهر أيمن سليمان ويساعده محمد سعيد وأحمد طارق منير ومعهم محمد عبد الحافظ حكمارابعا.

بطولة دوري المحترفين وادي دجلة القناة الجمهورية شبين فريق دكرنس

مواد متعلقة

حسام عبدالعال يعلن قائمة المحلة لمواجهة بتروجيت في دوري المحترفين

صراع ساخن فى سباق هدافى دورى المحترفين قبل انطلاق الجولة الـ17

ترتيب فرق دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع السابع عشر

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أعداد المفقودين تحت الأنقاض فى غزة تجاوز الـ 7 آلاف شخص

العشائر الفلسطينية: الإدعاءات الإسرائيلية على مصر محاولة فاشلة للإفلات من المحاسبة الدولية

اجتماع عربى طارئ لبحث التوتر بين الصومال وإثيوبيا

قائمة أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 15-1-2024 فى بورصة الدواجن

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ بالستى متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة