القناة يستضيف وادى دجلة والجمهورية شبين يواجه دكرنس فى دورى المحترفين

يحل وادي دجلة ضيفا على القناة ويستضيف الجمهورية شبين فريق دكرنس في الثانية ظهر اليوم الإثنين، في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين .

القناة يصطدم بوادي دجلة

في الإسماعيلية ستكون المواجهة قوية بين القناة التاسع برصيد 24 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن ووادي دجلة الثاني برصيد 29 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش.

فريق القناة حقق ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر أربع مباريات وسجل 20 هدفا ودخل مرماه أربعة أهداف وجمع سبع نقاط من أخر أربع مباريت بالفوز على لافيينا والمقاصة والتعادل مع راية والهزيمة أمام طنطا ويفتقد القناة جهود أربعة لاعبين هم أكرم عبد ربه ومحمود بحيري للإيقاف لحصوله كل منهما على ثلاثة انذارات وهشام رأفت للإصابة إضافة للمحترف الإفريقى سايكو هداف الفريق بعد تعرضه للإصابة بالركبة ستبعده حوالى 20 يوما.

في المقابل حقق وادي دجلة سبعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 19 هدفا ويملك أقوي دفاع في دوري المحترفين ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الاتصالات وأسوان والتعادل مع غزل المحلة ومكادي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 32 وتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر في حالة تعثره أمام غزل المحلة.

يدير المباراة إسلام القماش ويساعده كريم مهيا ومحمود النحاس ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

الجمهورية شبين تعادل في مباراته الأخيرة مع النجوم

الجمهورية شبين يواجه دكرنس

وفي واحدة من المباريات القوية يحل دكرنس بقيادة حسن موسى ضيفا على فريق الجمهورية شبين بقيادة أبوالعينين شحاتة.

ويحتل الجمهورية شبين المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وتسع هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 21 هدفا بينما يتواجد دكرنس في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة من خمسة انتصارات وخمسة تعادلات وست هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا والفارق بينه وبين راية العاشر أربع نقاط لذلك لديه أمل في انهاء الدور الأول ضمن الفرق العشرة الأول التي ستلعب على الصعود للدوري الممتاز.

يدير المباراة طاهر أيمن سليمان ويساعده محمد سعيد وأحمد طارق منير ومعهم محمد عبد الحافظ حكمارابعا.