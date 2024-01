تصدر Succession وLast of Us.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمى 2024

ينعقد حفل توزيع جوائز إيمي 75، اليوم الاثنين الموفق 15 يناير، بعد تأخير دام أربعة أشهر.

وكان مقرر انعقاد حفل جوائز إيمي 2024، في 18 سبتمبر من العام الماضي، وتم تأجيله بسبب الإضرابات التي وقعت مؤخرًا وسط العاملين في مجال الفن، والتي تسببت في أكبر إضراب شهدته هوليوود بين صناع السينما والدراما.

تم الإعلان عن المرشحين لهذه الجوائز العالمية في 12 يوليو من العام الماضي، وتصدر الموسم الأخير من مسلسل "Succession" القائمة بحصوله على 27 ترشيحًا، وجاء مسلسل "Last of Us" من بطولة بيدرو باسكال وبيلا رامزي في المركز الثاني، وإليكم القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي 2024 في القائمة أدناه.

أفضل مسلسل كوميدي مميز

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

أفضل مسلسل درامي مميز

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

أفضل سلسلة محدودة أو مختارات متميزة

Beef

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

أفضل سلسلة حوارية متميزة

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

The Problem with Jon Stewart

أفضل برنامج واقع للمسابقات

The Amazing Race

RuPaul"s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

أفضل سلسلة منوعة مكتوبة متميزة

A Black Lady Sketch Show

Last Week Tonight With John Oliver

Saturday Night Live

مجموعة متنوعة متميزة خاصة (مباشر)

The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna

Chris Rock: Selective Outrage

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

The Oscars

75th Annual Tony Awards

ممثل بارز في مسلسل كوميدي

بيل هادر: مسلسل Barry

جيسون سيجل: مسلسل Shrinking

مارتن شورت: مسلسل Only Murders In The Building

جيسون سوديكيس: مسلسل Ted Lasso

جيريمي ألين وايت: مسلسل The Bear

الممثلة البارزة في مسلسل كوميدي

كريستينا أبلغيت: مسلسل Dead To Me

راشيل بروسناهان: مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

كوينتا برونسون: مسلسل Abbott Elementary

ناتاشا ليون: مسلسل Poker Face

جينا أورتيجا: مسلسل Wednesday

الممثل الرئيسي المتميز في مسلسل درامي

جيف بريدجز: مسلسل The Old Man

بريان كوكس: مسلسل Succession

كيران كولكين: مسلسل Succession

بوب أودينكيرك: مسلسل Better Call Saul

بيدرو باسكال: مسلسل The Last Of Us

جيريمي سترونج: مسلسل Succession

الممثلة الرائدة البارزة في مسلسل درامي

شارون هورغان: مسلسل Bad Sisters

ميلاني لينسكي: مسلسل Yellowjackets

إليزابيث موس: مسلسل The Handmaid"s Tale

بيلا رمزي: مسلسل The Last Of Us

كيري راسل: مسلسل The Diplomat

سارة سنوك: مسلسل Succession

ممثل رئيسي بارز في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات

تارون إجيرتون: مسلسل Black Bird

كميل نانجياني: مسلسل Welcome to Chippendales

إيفان بيترز: مسلسل Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

دانيال رادكليف: مسلسل Weird: The Al Yankovic Story

مايكل شانون: مسلسل George & Tammy

ستيفن يون: مسلسلBeef.

الممثلة الرائدة البارزة في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات

ليزي كابلان: مسلسل Fleishman Is In Trouble

جيسيكا شاستين: مسلسل George & Tammy

دومينيك فيشباك: مسلسل Swarm

كاثرين هان: مسسلسل Tiny Beautiful Things

رايلي كيو: مسلسل Daisy Jones & The Six

علي وونغ: مسلسل Beef

ممثل مساعد بارز في مسلسل كوميدي

أنتوني كاريجان: مسلسل Barry

فيل دونستر: مسلسل Ted Lasso

بريت غولدشتاين: مسلسل Ted Lasso

جيمس مارسدن: مسلسل Jury Duty

إيبون موس-باشراش: مسلسل The Bear

تايلر جيمس ويليامز: مسلسل Abbott Elementary

هنري وينكلر: مسلسل Barry

ممثلة مساعدة بارزة في مسلسل كوميدي

أليكس بورستين

آيو إدبيري

جانيل جيمس

شيريل لي رالف

معبد جونو

هانا وادينغهام

جيسيكا ويليامز

ممثل مساعد بارز في مسلسل درامي

واو موراي أبراهام

نيكولاس براون

مايكل إمبريولي

ثيو جيمس

ماثيو ماكفادين

آلان روك

ويل شارب

ألكسندر سكارسجارد

ممثلة مساعدة بارزة في مسلسل درامي

جنيفر كوليدج

إليزابيث ديبيكي

ميغان فاهي

سابرينا إمباكياتوري

أوبري بلازا

ريا سيهورن

جي سميث كاميرون

سيمونا تاباسكو

الإخراج المتميز لمسلسل كوميدي

بيل هادر

كريستوفر ستورر

إيمي شيرمان بالادينو

ماري لو بيلي

ديكلان لوني

تيم بيرتون

الإخراج المتميز لمسلسل درامي

بنيامين كارون

ديربلا والش

بيتر هور

أندريه باريخ

مارك ميلود

لورين سكافاريا

مايك وايت

الإخراج المتميز لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات

لي سونغ جين

جيك شراير

كارل فرانكلين

اريس باركلي

فاليري فارس وجوناثان دايتون

دان تراختنبرغ

الكتابة المتميزة لمسلسل كوميدي

بيل هادر

كريستوفر ستورر

مكي ليبر

جون هوفمان، ماتيو بورغيزي، وروب توربوفسكي

كريس كيلي وسارة شنايدر

بريندان هانت، جو كيلي، وجيسون سوديكيس

الكتابة المتميزة لمسلسل درامي

بو ويليمون

شارون هورغان، ديف فينكل، وبريت باير

جوردون سميث

بيتر جولد

كريج مازن

جيسي أرمسترونج

مايك وايت

الكتابة المتميزة لسلسلة أو فيلم محدود أو مختارات

لي سونغ جين

جويل كيم بوستر

باتريك أيسون ودان تراختنبرغ

جانين نابرز ودونالد جلوفر

آل يانكوفيتش وإريك أبيل

الكتابة المتميزة لسلسلة متنوعة

The Daily Show with Trevor Noah

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live