تصدر Succession وLast of Us.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمى 2024
ينعقد حفل توزيع جوائز إيمي 75، اليوم الاثنين الموفق 15 يناير، بعد تأخير دام أربعة أشهر.
وكان مقرر انعقاد حفل جوائز إيمي 2024، في 18 سبتمبر من العام الماضي، وتم تأجيله بسبب الإضرابات التي وقعت مؤخرًا وسط العاملين في مجال الفن، والتي تسببت في أكبر إضراب شهدته هوليوود بين صناع السينما والدراما.
تم الإعلان عن المرشحين لهذه الجوائز العالمية في 12 يوليو من العام الماضي، وتصدر الموسم الأخير من مسلسل "Succession" القائمة بحصوله على 27 ترشيحًا، وجاء مسلسل "Last of Us" من بطولة بيدرو باسكال وبيلا رامزي في المركز الثاني، وإليكم القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي 2024 في القائمة أدناه.
أفضل مسلسل كوميدي مميز
Abbott Elementary
Barry
The Bear
Jury Duty
The Marvelous Mrs. Maisel
Only Murders in the Building
Ted Lasso
Wednesday
أفضل مسلسل درامي مميز
Andor
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
The Last of Us
Succession
The White Lotus
Yellowjackets
أفضل سلسلة محدودة أو مختارات متميزة
Beef
Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Daisy Jones & the Six
Fleishman Is in Trouble
Obi-Wan Kenobi
أفضل سلسلة حوارية متميزة
The Daily Show with Trevor Noah
Jimmy Kimmel Live!
Late Night with Seth Meyers
The Late Show with Stephen Colbert
The Problem with Jon Stewart
أفضل برنامج واقع للمسابقات
The Amazing Race
RuPaul"s Drag Race
Survivor
Top Chef
The Voice
أفضل سلسلة منوعة مكتوبة متميزة
A Black Lady Sketch Show
Last Week Tonight With John Oliver
Saturday Night Live
مجموعة متنوعة متميزة خاصة (مباشر)
The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
Chris Rock: Selective Outrage
Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium
The Oscars
75th Annual Tony Awards
ممثل بارز في مسلسل كوميدي
بيل هادر: مسلسل Barry
جيسون سيجل: مسلسل Shrinking
مارتن شورت: مسلسل Only Murders In The Building
جيسون سوديكيس: مسلسل Ted Lasso
جيريمي ألين وايت: مسلسل The Bear
الممثلة البارزة في مسلسل كوميدي
كريستينا أبلغيت: مسلسل Dead To Me
راشيل بروسناهان: مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel
كوينتا برونسون: مسلسل Abbott Elementary
ناتاشا ليون: مسلسل Poker Face
جينا أورتيجا: مسلسل Wednesday
الممثل الرئيسي المتميز في مسلسل درامي
جيف بريدجز: مسلسل The Old Man
بريان كوكس: مسلسل Succession
كيران كولكين: مسلسل Succession
بوب أودينكيرك: مسلسل Better Call Saul
بيدرو باسكال: مسلسل The Last Of Us
جيريمي سترونج: مسلسل Succession
الممثلة الرائدة البارزة في مسلسل درامي
شارون هورغان: مسلسل Bad Sisters
ميلاني لينسكي: مسلسل Yellowjackets
إليزابيث موس: مسلسل The Handmaid"s Tale
بيلا رمزي: مسلسل The Last Of Us
كيري راسل: مسلسل The Diplomat
سارة سنوك: مسلسل Succession
ممثل رئيسي بارز في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات
تارون إجيرتون: مسلسل Black Bird
كميل نانجياني: مسلسل Welcome to Chippendales
إيفان بيترز: مسلسل Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
دانيال رادكليف: مسلسل Weird: The Al Yankovic Story
مايكل شانون: مسلسل George & Tammy
ستيفن يون: مسلسلBeef.
الممثلة الرائدة البارزة في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات
ليزي كابلان: مسلسل Fleishman Is In Trouble
جيسيكا شاستين: مسلسل George & Tammy
دومينيك فيشباك: مسلسل Swarm
كاثرين هان: مسسلسل Tiny Beautiful Things
رايلي كيو: مسلسل Daisy Jones & The Six
علي وونغ: مسلسل Beef
ممثل مساعد بارز في مسلسل كوميدي
أنتوني كاريجان: مسلسل Barry
فيل دونستر: مسلسل Ted Lasso
بريت غولدشتاين: مسلسل Ted Lasso
جيمس مارسدن: مسلسل Jury Duty
إيبون موس-باشراش: مسلسل The Bear
تايلر جيمس ويليامز: مسلسل Abbott Elementary
هنري وينكلر: مسلسل Barry
ممثلة مساعدة بارزة في مسلسل كوميدي
أليكس بورستين
آيو إدبيري
جانيل جيمس
شيريل لي رالف
معبد جونو
هانا وادينغهام
جيسيكا ويليامز
ممثل مساعد بارز في مسلسل درامي
واو موراي أبراهام
نيكولاس براون
مايكل إمبريولي
ثيو جيمس
ماثيو ماكفادين
آلان روك
ويل شارب
ألكسندر سكارسجارد
ممثلة مساعدة بارزة في مسلسل درامي
جنيفر كوليدج
إليزابيث ديبيكي
ميغان فاهي
سابرينا إمباكياتوري
أوبري بلازا
ريا سيهورن
جي سميث كاميرون
سيمونا تاباسكو
الإخراج المتميز لمسلسل كوميدي
بيل هادر
كريستوفر ستورر
إيمي شيرمان بالادينو
ماري لو بيلي
ديكلان لوني
تيم بيرتون
الإخراج المتميز لمسلسل درامي
بنيامين كارون
ديربلا والش
بيتر هور
أندريه باريخ
مارك ميلود
لورين سكافاريا
مايك وايت
الإخراج المتميز لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات
لي سونغ جين
جيك شراير
كارل فرانكلين
اريس باركلي
فاليري فارس وجوناثان دايتون
دان تراختنبرغ
الكتابة المتميزة لمسلسل كوميدي
بيل هادر
كريستوفر ستورر
مكي ليبر
جون هوفمان، ماتيو بورغيزي، وروب توربوفسكي
كريس كيلي وسارة شنايدر
بريندان هانت، جو كيلي، وجيسون سوديكيس
الكتابة المتميزة لمسلسل درامي
بو ويليمون
شارون هورغان، ديف فينكل، وبريت باير
جوردون سميث
بيتر جولد
كريج مازن
جيسي أرمسترونج
مايك وايت
الكتابة المتميزة لسلسلة أو فيلم محدود أو مختارات
لي سونغ جين
جويل كيم بوستر
باتريك أيسون ودان تراختنبرغ
جانين نابرز ودونالد جلوفر
آل يانكوفيتش وإريك أبيل
الكتابة المتميزة لسلسلة متنوعة
The Daily Show with Trevor Noah
Last Week Tonight with John Oliver
Late Night with Seth Meyers
The Late Show with Stephen Colbert
Saturday Night Live