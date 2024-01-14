الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الضربة الأمريكية على الحوثيين لم تكن "مفاجئة".. الخبير العسكرى يكشف تفاصيل جديدة

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال الدكتور محمد الحربي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع الحوثيين في الساحل الغربي لليمن ومنشآت الرادار والصواريخ تعبر عن رسالة شديدة اللهجة لإيران وأذرعها في المنطقة، وتهدف إلى كبح جماحهم ومنعهم من استهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأكد الحربي، خلال مداخلة سكايب بقناة القاهرة الإخبارية، في برنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على أن الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن لم تكن "مفاجئة"، والدليل على ذلك أن حاملة الطائرات آيزنهاور تحركت من سواحل الشرق الأوسط إلى خليج عدن.

وتابع أن قواعد الاشتباك في البحر الأحمر ما زالت تحت السيطرة، ولكنها قد تتطور إذا استمر الحوثيون في تهديد الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية، واعتبر أن الضربات الحالية هي خطوة مبدئية، تلمح إلى أن الضربة القادمة ستكون أشد حدة وأوسع نطاقا وأعمق تأثيرا، وقد تشمل ليس فقط الحوثيين، بل أيضا إيران نفسها.

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