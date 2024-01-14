الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد التعادل أمام موزمبيق.. المنتخب يدفع ثمن ضعف الإعداد وقلة الوديات

منتخب مصر
منتخب مصر

دفع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ثمن ضعف الإعداد وقلة الوديات التى خاضها الفراعنة قبل بطولة أمم أفريقيا 2023، بعدما سقط فى فخ التعادل أمام منتخب موزمبيق فى بداية مشوار الفراعنة ببطولة أمم افريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

وكاد منتخب مصر أن ينهى مباراته الأولى أمام موزمبيق خاسرا بنتيجة 1- 2 لولا ضربة الجزاء التى حصل عليها مصطفى محمد فى الوقت بدل الضائع وتمكن محمد صلاح من ترجمتها إلى هدف.

ولم يقدم منتخب مصر المستوى المأمول فى مباراته الأولى ببطولة أمم افريقيا، برغم تواضع مستوى المنافس الذى استغل حالة التفكك التى ظهرت على لاعبى الفراعنة والتى امتزحت بالتعالى والاستهتار بعد هدف مصطفى محمد المبكر فى مرمى موزمبيق، حتى تحولت الأمور تماما وبدا منتخب مصر هو الذى يعانى من أجل التعادل والخروج من المباراة بنقطة واحدة.

وظهر عدم الانسجام على لاعبى الفراعنة بشكل ملموس بسبب عدم خوض فترة إعداد كافية قبل انطلاق البطولة، وكذلك خوض مباراة ودية وحيدة أمام منتخب تنزانيا.

وتجاهل مجلس إدارة اتحاد الكرة طلبات روى فيتوريا بإقامة معسكر مغلق لمدة 3 أسابيع قبل البطولة وخوض مباراتين وديتين على الأقل، بسبب ارتباط الأندية المصرية بخوض بطولة السوبر المصرى التى أقيمت خلال الفترة من 25 ديسمبر حتى 28 من الشهر نفسه فى الإمارات.

وبات المنتخب الوطنى فى موقف لا يحسد عليه قبل مباراته الثانية فى دور المجموعات، أمام منتخب غانا والمقرر لها يوم الخميس المقبل، خاصة بعدما منح الفرصة لمنتخب موزمبيق من أجل منافسة باقى منتخبات المجموعة الثانية على تذكرة التأهل لدور الـ16.

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