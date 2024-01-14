الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب" تناقش خطة الحكومة لحل مشكلات الريف المصري

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، عامر الشوربجى، توحيد تامر، أميرة الحداد، مجدى ملك، بشأن خطة الوزرات المعنية للنهوض بقطاعى الزراعة والرى، وسبل حل مشكلات مشروع الريف المصرى، وتقنين أوضاع المنتفعين بمحافظات بنى سويف والمنيا  وأسيوط.

وأكد النواب عدم توافر البنية الأساسية لمشروعات الريف المصرى بمعظم مناطق الجمهورية مما يعيق استكمال تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الهدف منها.

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وأشار ملك إلي زيادة المساحات المخصصة لمشروع الريف المصرى بمحافظة المنيا لتصبح 700 ألف فدان حاليًا رغم عدم نجاح ادارة الشركة فى تنفيذ مشروعات البنية الاساسية للمرحلة الاولى من محطة كهرباء وتمهيد الطرق.

أضاف النواب عدم إعداد دراسة علمية تحدد المقنن والمائى لكل قطعة أرض أو تحديد التركيب المحصولى الملائم لها مما يخلق عشوائية فى زراعة المحاصيل تضر بالخزان الجوفى، إلي جانب بطئ وتيرة تنفيذ مشروعات الريف المصرى بمحافظة الوادى الجديد بعد افتتاح المشروع بها عام 2017 بمركز الفرافرة حيث تم تنفيذ ثلاث قرى على مساحة 10 ألف فدان.

أشار النواب إلي عدم التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الاراضى والموارد المائية والرى والجهات المعنية فى تنفيذ مشروع الريف المصرى رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ. 

أوضحت المهندسة رئيس قطاعات شبكات جنوب المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، صدور قرار  بتركيب عدادات كودية للحد من الفقد فى الطاقة الكهربية بسبب قيام بعض المنتفعين بالتعدى على شبكة الكهرباء الرئيسية وأن تم التنسيق مع شركة الريف المصرى لإنشاء محطتين للكهرباء جنوب وشمال المنيا لخدمة أراضى الشركة.

وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة طلبات الإحاطة في اجتماع مقبل.

لجنة الزراعة مجلس النواب هشام الحصري عامر الشوربجى الريف المصري

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