الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حماية المستهلك يضبط مصنعًا تحت بير السلم بالقليوبية يقوم بتصنيع مراتب مُقلدة لعلامات تجارية شهيرة

ضبط مصنع تحت بير
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية

أعلن جهاز حماية  المستهلك عن ضبط "مصنع تحت بير السلم" بنطاق محافظة القليوبية، يقوم بتصنيع مراتب مُقلدة تحمل علامات تجارية شهيرة بناء علي معلومات وردت للجهاز، عن وجود بعض المصانع غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية،  التي تقوم بتصنيع  وإنتاج مراتب مٌقلدة لإحدي الشركات الشهيرة في السوق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري، مما يؤثر علي الاقتصاد القومي وتداول منتجات للمستهلكين بالأسواق مجهولة المصدر.

 

رئيس حماية المستهلك فى زيارة مُفاجئة لفرع الفيوم وبنى سويف لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية


وعلى الفور، قامت حملة مكبرة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، باستهداف المصنع المذكور، وتبين أنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مقلدة لإحدي الشركات الشهيرة في السوق ويقوم بوضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وأنه لا يوجد معه أي عقد وكالة من الشركة المالكة للعلامة التجارية لتصنيع المنتج لديه، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المستخدمة في التصنيع والتغليف، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

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قرار عاجل من حماية المستهلك.. تغير أرقامها وتؤكد رقم الخط الساخن


واهاب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وعدم الإنسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة والوهمية التى تقوم بالإعلان عن مواصفات المُنتج على خلاف الحقيقة، كما يناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329  وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

كما اعلن الجهاز عن حملة استدعاء 《 تُعلن شركة ايكيا 》ل ( شاحن USB ASKSTORM  ) 40 واط باللون الرمادي الغامق  " بسبب الحرق الحراري وخطر الصدمات الكهربائية، منتج رقم 50461193، لذا يُرجي من مالكي هذا المنتج التوقف عن استخدامه فورا والإتصال بايكيا لإسترداد المبلغ بالكامل.

يأتى ذلك  في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن زسلامة المُستهلكين، وبالتالي فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية تتخذ التدابير الإحترازية وتستدعي الشاحن  (USB ASKSTORM ) 40 واط باللون الرمادي الغامق، لأنه قد يتضرر كابل الطاقة أو ينكسر، بعد لفه حول الشاحن أو إلتواءه عدة مرات بعد فترة أطول من الإستخدام، مما قد يؤدي الكابل التالف إلي حروق حرارية وصدمات كهربائية،لذلك يتم استرجاع الشاحن (USB ASKSTORM ) 40 واط باللون الرمادي الغامق. 
يمكن التعرف علي الشاحن المذكور باللون الرمادي من خلال رقم الموديل وهو  1- 40 - ICPSWO  الموجود علي الملصق في الجزء الخلفي من الشاحن.
ويمكن إرجاع الشاحن من أي متجر من متاجر IKEA لإسترداد المبلغ بالكامل، ولا يشترط إثبات وصل الشراء (الفاتورة ).
- لمزيد من المعلومات، يرجي زيارة www.IKEA.eg أو الإتصال عبر الخط الساخن للشركة المالكة عبر الرقم《 16576 》.

 

ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
IMG-20240114-WA0029
IMG-20240114-WA0029
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
ضبط مصنع تحت بير السلم بالقليوبية
IMG-20240114-WA0033
IMG-20240114-WA0033
إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ألزم قانون حماية المستهلك الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك التوعية بقانون حماية المستهلك

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