البنك الدولى: 10 مليارات دولار قروضًا مقدمة لأمريكا اللاتينية خلال 2023

قال البنك الدولي، إنه في السنة المالية 2023، وافق على تقديم قروض بقيمة 10 مليارات دولار لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تشمل 9.8 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و181 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية، كما وقع البنك على أربع اتفاقيات للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع أربعة بلدان بمبلغ إجمالي قدره مليونا دولار.

وفي المنطقة، سعى البنك الدولي إلى تعزيز النمو المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع من خلال حماية رأس المال البشري وتحسينه، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، واغتنام الفرص الجديدة في الصناعات الخضراء. ويهدف أيضاً إلى تعزيز التعافي الشامل للجميع من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل والعمل مع الفئات المستبعدة تقليدياً، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي.

وفي السنة المالية 2023، أعطى البنك الدولي الأولوية لمساعدة التعليم الأساسي على التعافي من الفاقد التعليمي الذي تسببت فيه الجائحة، وتعزيز قدرة قطاع الصحة على الصمود، وتدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية.

وخلال العام الماضي تعافت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى حد كبير من الخسائر الأخيرة في إجمالي الناتج المحلي، مع انحسار جائحة كورونا وعودة معدلات التشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ونما اقتصاد المنطقة بنسبة تقدر بنحو 3.7% في عام 2022، لكن آفاق التعافي والنمو أصبحت قائمة، حيث يقدر بنسبة 1.5% في عام 2023 و 2.0% في عام 2024.

كما انخفض معدل الفقر إلى مستويات ما قبل الجائحة وباستثناء البرازيل التي نفذت برامج سخية للتخفيف من حدة الفقر، يقدر أن متوسط الفقر الذي يقاس عند 6.85 دولارات للفرد في اليوم ) يبلغ 30.3%. غير أنه لا تزال هناك آثار طويلة الأمد قائمة من جراء الأزمة. وإذا لم تعالج خسائر رأس المال البشري على نحو صحيح، فمن المرجح أن تؤثر على رفاهة أطفال اليوم الذين في سن الدراسة. وتواجه آفاق النمو في المنطقة أيضاً أوضاعاً عالمية معاكسة، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأولية، وارتفاع أسعار الفائدة في بلدان مجموعة السبع، والتعافي غير المستقر في الصين