تفاصيل إنشاء أول مصنع لخامات الألومنيوم في مصر بـ1.9 مليار دولار

باستثمارات بحرينية

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن وجود تقدم في المفاوضات الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج المادة الخام للألومنيوم في مصر بين كلا من وزارة قطاع الأعمال العام وشركة ألبا البحرينية.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور" أنه تم الاجتماع بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة البحرينية، حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع لإنتاج المادة الخام للألومنيوم في مصر بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.9 مليار دولار في إطار توفير المادة الخام للألومنيوم لكل من شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والمصنع الجديد الذي سيتم إنشائه في مصر عبر شركة إماراتية بمنطقة العين السخنة في إطار زيادة التصدير وخفض الضغط على الدولار الذي يتم استيراد المادة الخام الألومنيا به، حيث تستورد الشركة المادة من كلا من روسيا والهند والصين.

مصر تستهدف زيادة الإنتاج من الألومنيوم وزيادة صادارته

وأوضحت المصادر أن مصر تستهدف زيادة الإنتاج من الألومنيوم وزيادة صادارته مع توفير احتياجات الاستهلاك المحلي بدلا من استيراد الألومنيوم المتبقي من الخارج.

وأوضحت المصادر أن شركة مصر للألومنيوم تستهدف زيادة صادرات الألومنيوم إلى 60 ٪ بدلا من النسبة الموجودة حاليا وتبلغ نحو 55٪ للتصدير و45٪ للاستهلاك المحلي حيث تنتج الشركة نحو 300 ألف طن من الألومنيوم وتسعى للتوسع في إنتاج جنوط السيارات ولفائف الألومنيوم.

وأكدت المصادر أن مصنع خامات الألومنيوم الذي ستنشئه الشركة البيحيرينة وسيقام في مدينة سفاجا سيسهم في توفير المادة الخام حيث سيجلب الخامات الأساسية من إحدى المناجم خارج مصر ثم يعمل على إنتاج مادة البوكيست التي يتم استخلاص مادة الألومنيا منها وهو ما سيسهم في توفير الدولار وزيادة الطاقة الإنتاجية من الألومنيوم في مصر.

وكانت “الدستور” قد انفردت بتفاصيل خاصة بإنشاء مصنع للألومنيوم في مصر باستثمارات اماراتية تبلغ مليار دولار بمنطقة الغين السخنة.