السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر للألومنيوم تبدأ انشاء خط إنتاج جديد لصناعة العبوات الدوائية

شركة مصر للألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم

قال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أنه تم الموافقة على إضافة مشروع انشاء خط انتاج الألومنيوم سولج الخاص بصناعة العبوات الدوائية من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف الجالس في تصريحات خاصة للدستور أنه تم تقديم طلب للشركة القابضة للصناعات المعدنية في اطار الموافقة علي شراء خط الانتاج عقب  الانتهاء من الدراسة الخاصة به ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية.

وأكد أنه ما يتم من إضافة خطوط إنتاج جديدة يأتي في إطار سعي مجلس الإدارة الحالي بقيادة المهندس محمود العجور العضو المنتتدب والرئيس التنفيذي الحالي للشركة في إطار سعيه الدائم نحو الارتقاء بشركة مصر للألومنيوم وتطويرها وزيادة منتجاتها وزيادة أرباحها وزيادة التصدير مما له بالغ الأثر على شركة مصر للألومنيوم وعمالها المخلصين.

وأكد أن الخطاب الموجه للشركة القابضة اشتمل على أنه في اطار السياسة العامة للدولة في التوسع في التصنيع المحلي وبناء على توجيهات وزير قطاع الأعمال العام بدراسة امكانية تصنيع الألومنيوم سولج المستخدم فى تصنيع العبوات الدوائيه وهذا يعمل على تطوير السعي الدائم  لشركة مصر للألومنيوم وحرصها الدائم على تعظيم تنويع منتجاتها وتعظيم القيمة المضافة والعمل على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها بفضل الله.

وأوضح أن الشركة تمثل قيمة مضافة مهمة فيما تقوم به عبر زيادة الصادارات المصرية بخلاف تعظيم الاسفتادة من خامات الألومنيوم عبر تصنيع عدة منتجات هامة وهو ما يسهم في توطين الصناعات الاستراتجية الهامة ويخفف الضغط علي الدولار ويعمل علي تحقيق استفادة كبر للصناعة المحلية ويسهم في زيادة الصادارات المصرية من منتجات الألومنيوم. 

مصر للألومنيوم شركة مصر للألومنيوم

مواد متعلقة

"عصمت": حصول "مصر للألومنيوم" على شهادة دولية يعكس التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

فلسطين.. منزوعة السلاح!

"أزور قبرها كل يوم".. قصة الجد الفلسطينى صاحب مقولة "هذه روح الروح"

"رياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها