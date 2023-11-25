مصر للألومنيوم تبدأ انشاء خط إنتاج جديد لصناعة العبوات الدوائية

قال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أنه تم الموافقة على إضافة مشروع انشاء خط انتاج الألومنيوم سولج الخاص بصناعة العبوات الدوائية من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف الجالس في تصريحات خاصة للدستور أنه تم تقديم طلب للشركة القابضة للصناعات المعدنية في اطار الموافقة علي شراء خط الانتاج عقب الانتهاء من الدراسة الخاصة به ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية.

وأكد أنه ما يتم من إضافة خطوط إنتاج جديدة يأتي في إطار سعي مجلس الإدارة الحالي بقيادة المهندس محمود العجور العضو المنتتدب والرئيس التنفيذي الحالي للشركة في إطار سعيه الدائم نحو الارتقاء بشركة مصر للألومنيوم وتطويرها وزيادة منتجاتها وزيادة أرباحها وزيادة التصدير مما له بالغ الأثر على شركة مصر للألومنيوم وعمالها المخلصين.

وأكد أن الخطاب الموجه للشركة القابضة اشتمل على أنه في اطار السياسة العامة للدولة في التوسع في التصنيع المحلي وبناء على توجيهات وزير قطاع الأعمال العام بدراسة امكانية تصنيع الألومنيوم سولج المستخدم فى تصنيع العبوات الدوائيه وهذا يعمل على تطوير السعي الدائم لشركة مصر للألومنيوم وحرصها الدائم على تعظيم تنويع منتجاتها وتعظيم القيمة المضافة والعمل على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها بفضل الله.

وأوضح أن الشركة تمثل قيمة مضافة مهمة فيما تقوم به عبر زيادة الصادارات المصرية بخلاف تعظيم الاسفتادة من خامات الألومنيوم عبر تصنيع عدة منتجات هامة وهو ما يسهم في توطين الصناعات الاستراتجية الهامة ويخفف الضغط علي الدولار ويعمل علي تحقيق استفادة كبر للصناعة المحلية ويسهم في زيادة الصادارات المصرية من منتجات الألومنيوم.