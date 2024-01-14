رئيس مدينة أشمون يتفقد منفذ "ضد الغلاء" لبيع السلع بأسعار مخفضة

تفقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، صباح اليوم الأحد، منفذ "ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون، حيث تم الإشراف على توزيع المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من كل السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلى فتح منافذ بكل الوحدات المحلية القروية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.

وشدد "النمر" على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تكثيف الحملات التموينية على حميع المحلات التجارية بالمركز.

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد قام خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقه باسم ربيع، رامي جعفر ممثلا جهاز حماية المستهلك، بشن حملة تقتيشية مكبرة على الأسواق بأشمون والمتمثلة في محلات الجملة والتجزئة وبيع السلع الغذائية، وكذا محلات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والحلوي والفطائر والكافيهات، وذلك للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها الاشتراطات الصحية والبيئية السليمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بحضور رمضان محمدي، سعيد أبوالسعود نائبي رئيس المدينة، أيمن الشرقاوي مدير إدارة تموين أشمون، والدكتور محمد صقر مدير التفتيش بالإدارة البيطرية بأشمون، أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية، ومدير قسم التراخيص بمجلس مدينة أشمون، وعدد كبير من الإدارات المعنية، وشرطة المرافق بأشمون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 42 كرتونة رنجة بواقع 210 كجم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم تحرير 13 محضر مخالفة من قبل جهاز حماية المستهلك، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون.

من جانبه، أكد النمر على استمرار الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقانون، ولعودة الانضباط إلى الشارع الأشموني حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.