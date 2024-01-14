الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية توفر فرص عمل لنحو نصف مليون أسرة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد أن حجم الأعمال بالعاصمة الإدارية نفذ خلال 6 سنوات فقط.. قائلا: "إن حجم العمل الذي تم بالعاصمة الإدارية من وجهة النظر كمتخصص كان ممكن أن يظهر خلال فترة تتراوح من 15 إلى 20 عاما ولكننا استطعنا خلال 6 سنوات فقط أن ننفذ هذا الحجم من الأعمال".

وأفاد مدبولي - في تصريحات على هامش تسليم 3 أبراج للحكومة بالعاصمة الإدارية - بأن هناك رؤية خالصة هدفها مصلحة الوطن في ظل القيادة السياسية والتي كانت وراء تنفيذ هذه الرؤية ومتابعتها على مدار اليوم والساعة لحجم تنفيذ الأعمال.

العاصمة توفر فرص عمل لنحو نصف مليون أسرة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العاصمة توفر فرص عمل لنحو نصف مليون أسرة وبالمثل المشروعات الكبرى.. معربا عن أمله في ضرورة أن تتسارع خطى التنمية في كل المدن الجديدة وليس العاصمة فقط كي تتوسع الرقعة العمرانية.

وقال مدبولي: "إننا نقيم على مساحة تتراوح ما بين 6 إلى 7% فقط من مساحة مصر، ولزيادة المساحة يجب علينا أن نتوسع في إنشاء الطرق والمدن حتى نصل إلى 14% من مساحة مصر، وبذلك نكون حققنا كل أهداف خبراء الاقتصاد والعمران الذين يؤكدون أنه لا حل لهذه الدولة إلا بمضاعفة مساحة العمران".

ونوه رئيس الوزراء بأنه تم الانتهاء من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والذى يعمل به يوميا نحو 50 ألف موظف.. قائلا: إننا نعمل حاليا على مشروعات في مصر تخدم كل المواطنين على حد سواء".

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