تأجيل دعوى عبدالرءوف خليفة ضد مجلس نقابة الصحفيين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعويين المقامتين من عبدالرءوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار إحالته للتحقيق، وإلغاء قرار إقالته من لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين 25 فبراير للحكم، وحملت الدعويان رقمي 5788، 5748 ضد نقيب الصحفيين.

تأجيل دعوي عبدالرءوف خليفة ضد مجلس نقابة الصحفيين

وجاء في تفاصيل الدعوى أن مجلس نقابة الصحفيين بتاريخ 2023/9/27 أصدر بيانًا ضده تحت عنوان "إحالة عبدالرءوف خليفة للتحقيق وإعفاؤه من رئاسة لجنة الإسكان على إثر إنشائه جمعية الصحافة للخدمات والتنمية".