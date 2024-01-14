الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

5 لاعبين مصريين حققوا لقب "هاتريك" فى بطولة أمم إفريقيا

حسن الشاذلي
حسن الشاذلي

عبر تاريخ مشاركاته في  بطولة الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957 نجح خمسة لاعبين مصريين في تحقيق لقب "هاتريك"، بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

ويعتبر الراحل حسن الشاذلي نجم الجيل الذهبي لنادي الترسانة هو اللاعب الوحيد الذي حقق لقب "هاتريك" مرتين.

الراحل محمد دياب العطار "الديبة" كان أول لاعب مصري وأول لاعب بشكل عام يحقق لقبي "هاتريك" و"سوبر هاتريك" عندما سجل أربعة أهداف في مرمى المنتخب الإثيوبي في المباراة النهائية لأول بطولة أمم إفريقيا عام 1957.

وفي البطولة الثانية عام 1959 سجل الراحل محمود الجوهري ثلاثة أهداف في مرمى إثيوبيا.

وفي عام 1963 حقق حسن الشاذلي نجم الترسانة الراحل ورضا نجم الإسماعيلي الراحل لقب "هاتريك" في مباراة واحدة عندما سجل كل منهما ثلاثة أهداف في مباراة نيجيريا التي انتهت بفوز منتخب مصر 6-3 .

وفي عام 1970 عاد حسن الشاذلي ليحقق لقب "هاتريك" عندما سجل ثلاثة أهداف في مباراة مصر وكوت ديفوار، وبعد غياب 28 سنة نجح حسام حسن في تحقيق لقب "هاتريك" عندما سجل ثلاثة أهداف في مرمى زامبيا في البطولة التي أقيمت في بوركينا فاسو عام 1998 .

وفي انتظار نجاح أحد لاعبي الجيل الحالي في تحقيق "الهاتريك" السابع، إذ يخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام موزمبيق في الجولة الأولى بالدور الأول للنسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل .

حسام حسن حقق لقب هاتريك في مباراة زامبيا 1998 
بطولة الأمم الإفريقية منتخب مصر الديبة حسن الشاذلي حسام حسن

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