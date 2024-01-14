الأقمار الصناعية: استمرار تكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار اليوم تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مائل للدفء على جنوب البلاد.

درجات الحرارة



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية:-



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.

حالة البحرين، البحر المتوسط معتدل مضطرب ارتفاع الموج (1.5 2.5 متر)، والبحر الأحمر: خفيف: معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر).

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارًا لانخفاض في قيم درجات الحرارة، بجانب نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية، مما يجعلنا نشعر أكثر بالبرودة.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، أن سرعة الرياح ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وبالتالي الكتل الهوائية الصحراوية تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الأماكن المكشوفة الموجودة في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري.

كما ناشدت السائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.