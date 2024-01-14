سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري والدولار اليوم الاحد 13 يناير 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والدولار اليوم الأحد 14 يناير 2024.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والدولار اليوم الأحد بداية عمل البنوك بعد الإجازة.

اسعار العملات الاجنبية اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد نحو 38.74 جنيه للشراء و38.93 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنوك المصرية.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد نحو 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر اليوم الأحد نحو 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي اليوم الأحد نحو 38.50 جنيه للشراء و38.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس اليوم الأحد نحو 38.50 جنيه للشراء و38.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الاسترليني ببنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 38.50 جنيه للشراء و38.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد اليوم الأحد نحو38.21 جنيه للشراء و38.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم الأحد نحو 1.27 دولار.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية اليوم الأحد نحو 18.38 ليرة سورية.