الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيجيريا تواجه غينيا الاستوائية بكأس أمم أفريقيا.. اليوم

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

يستهل منتخب نيجيريا، رحلته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، بمواجهة نظيره غينيا الاستوائية على ملعب (الحسن واتارا) ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

 ويتطلع منتخب نيجيريا من خلال مشاركته في تلك النسخة من البطولة للتتويج باللقب الرابع في تاريخه بعدما حصد اللقب من قبل ثلاث مرات أعوام 1980 و1994 و2013.

وبعيدا عن تحقيقه اللقب ثلاث مرات، يمتلك المنتخب النيجيري تاريخ كبير في كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك في 19 نسخة سابقة، احتل فيها «النسور الخضراء» المركز الثاني في نسخ 1984 و1988 و1990 و2000، بينما حصل على المركز الثالث أعوام 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019.

وستكون الفرصة متاحة للمنتخب النيجيري للمضي قدما في البطولة خاصة وأنه يملك مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، وأفضل لاعب في أفريقيا عام 2023، بالإضافة إلى صامويل شوكويزي، مهاجم ميلان الإيطالي، وولفريد نديدي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، وتيريم موفي، مهاجم نيس الفرنسي الذي تم استدعائه لتعويض غياب فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني، الذي أصيب في الفخذ.

وتأهل المنتخب النيجيري، الذي يحتل المركز رقم 42 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) للمنتخبات، للبطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى في التصفيات التي جمعته كذلك بمنتخبات غينيا بيساو وسيراليون وساو تومي.

 ويتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريب المنتخب النيجيري منذ مايو 2022، وقاد الفريق في مشوار التصفيات للبطولة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتواجد فيها المدرب البرتغالي في بطولة أفريقيا.

 ويأمل المنتخب النيجيري أن يحقق الفوز على منتخب غينيا الاستوائية من أجل حصد ثلاث نقاط من شانها أن تساعد الفريق في تخطي مجموعته التي تضم أيضا منتخبي غينيا بيساو وكوت ديفوار.

 ما يعزز فرص المنتخب النيجيري في الفوز باللقاء هو أن المنتخبان التقيا مرتين سابقتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2010، ووقتها نجح المنتخب النيجيري في الفوز ذهابا في غينيا بهدف نظيف وإيابا في نيجيريا بهدفين نظيفين.

 في المقابل، يدخل منتخب غينيا الاستوائية المباراة بحثا عن تحقيق الفوز معتمدا في ذلك على تطور المنتخب الكبير في السنوات الأخيرة.

 وتأهل منتخب غينيا الاستوائية للبطولة بعدما حل في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن تونس المتصدرة، بعد تحقيق أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد وهزيمة وحيدة، وأحرز تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف هزت شباكه.

 ورغم التجارب القليلة لمنتخب غينيا الاستوائية في بطولات أمم أفريقيا حيث شارك في ثلاث نسخ فقط، حقق الفريق نتائج طيبة كان منها الوصول للمربع الذهبي في نسخة 2015 التي أقيمت بغينيا الاستوائية.

 وحقق منتخب غينيا الاستوائية في مشاركاته الثلاث السابقة في كأس أمم أفريقيا ستة انتصارات وخمس هزائم وأربعة تعادلات، وسجل الفريق 14 هدفا واهتزت شباكه 11 مرة.

 ويتولى خوان ميتشا تدريب منتخب غينيا الاستوائية، ويعول على عدة لاعبين مميزين يأتي في مقدمتهم إيميليو نيسوي قائد الفريق وساؤول كوكو لاعب لاس بالماس الإسباني.

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