الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث المناخ الأمريكى جون كيرى يعلن ترك منصبه لاحقًا

جون كيرى
جون كيرى

قال مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، إنه سيترك منصبه في الإدارة الأمريكية في وقت لاحق، وإنه يعتزم مساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.

وأكد متحدث باسم كيري لرويترز إن وزير الخارجية الأسبق أبلغ موظفيه بالقرار في وقت سابق السبت، بعد أن تحدث مع بايدن الأسبوع الماضي.

وكان موقع أكسيوس أول من أورد هذا النبأ السبت، وذكر أن كيري (80 عامًا) سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء وأنه يعتزم مساعدة بايدن في حملته الانتخابية.

ولعب كيري دورًا كبيرًا في المساعدة في جهود الوساطة الخاصة باتفاق باريس للمناخ لعام 2015، بالإضافة إلى اتفاق الإمارات المبرم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) الذي عقد في دبي في ديسمبر ودعا إلى التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

الأكثر قراءة

بعد ضبط تاجر ذهب خام.. حقيقة غلق محلات الصاغة ووقف بيع الذهب فى مصر

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

وزير الحرب بحكومة الاحتلال ينسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضبًا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم جنوب الخليل بالضفة الغربية (فيديو)

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل