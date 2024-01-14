مبعوث المناخ الأمريكى جون كيرى يعلن ترك منصبه لاحقًا

قال مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، إنه سيترك منصبه في الإدارة الأمريكية في وقت لاحق، وإنه يعتزم مساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.

وأكد متحدث باسم كيري لرويترز إن وزير الخارجية الأسبق أبلغ موظفيه بالقرار في وقت سابق السبت، بعد أن تحدث مع بايدن الأسبوع الماضي.

وكان موقع أكسيوس أول من أورد هذا النبأ السبت، وذكر أن كيري (80 عامًا) سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء وأنه يعتزم مساعدة بايدن في حملته الانتخابية.

ولعب كيري دورًا كبيرًا في المساعدة في جهود الوساطة الخاصة باتفاق باريس للمناخ لعام 2015، بالإضافة إلى اتفاق الإمارات المبرم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) الذي عقد في دبي في ديسمبر ودعا إلى التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.