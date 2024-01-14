الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة مصر الرقمية| خطوات إصدار بدل فاقد وبطاقة تموين جديدة إلكترونيًا

بطاقة تموين
بطاقة تموين

تصدر البحث عن كيفية التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة للاستفادة من خدمات البوابة الحكومية لا سيما ما يخص التموين وإصدار البطاقة التالفة أو بدل الفاقد أو إضافة مواليد جدد لذا تحظى باهتمام المواطنين في مختلف المحافظات للاستفادة من التموين والحصول على السلع المدعمة.

 

خدمات بوابة مصر الرقمية 2024 

توفر منصة مصر الرقمية الآن خدمة إصدار   بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية في حالة فقدانها أو تعرضها للكسر، مع خدمة التوصيل إلى باب المنزل. 

 

تأتي هذه الخدمة في إطار خطة الدولة للانتقال الرقمي وتحقيق رؤية مصر 3030. 

 

يتطلب الحصول على هذه الخدمة إنشاء حساب شخصي على المنصة، لتمكين المواطن من الاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة. 

رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها

بالخطوات.. رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

خطوات إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية 2024

وترصد الـ"الدستور" في السطور القادمة خطوات إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هــنـــــا.

2- اختر أيقونة "التموين".

3- اضغط على أيقونة "إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية".

4- كتابة البيانات المطلوبة المتمثلة في الاسم، وعدد الأفراد، والمحافظة، والإدارة التموينية، ومكتب التموين، ورقم البطاقة التموينية.

5- الموافقة على الشروط والأحكام.

6- اختيار طريقة الاستلام إما الاستلام عن طريق مكتب التموين أو توصيلها لعنوان المنزل.

7- اختر مكتب التموين الأقرب إليك من القائمة المقررة أو خدمة الشحن إلى عنوان الأسرة.

8- سيتم عرض البيانات التي قمت بإدخالها، ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل ثم اضغط على التالي.

9- اختر طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية والضغط على «السداد الآن».

 

كيفية الحصول على بطاقة تموين جديدة عبر بوابة مصر الرقمية 2024

الدخول على منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية بالضط علة هذا الرابط

-تسجيل الاسم.

-تسجيل الرقم القومي.

-تسجيل رقم بطاقة التموين

-اسم البقال التمويني التابع له والمنطقة.

-الاختيار من قائمة الخدمات.

-كتابة العنوان.

-رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيه.
إقرأ ايضًا:رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها

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