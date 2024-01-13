وزير الحرب بحكومة الاحتلال ينسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضبًا

ذكرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، أن وزير الحرب بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يواف غالانت انسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضبا.

وأشارت القناة العبرية إلى أن أمن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يسمح لمدير مقر جالانت بالدخول إلى جلسة مجلس الحرب.

فيما أفادت القناة الـ13 العبرية، بأن جالانت طالب نتنياهو قبل مغادرة اجتماع مجلس الحرب بعدم التشويش على عمله.

جاء اجتماع مجلس الحرب بالتزامن مع مظاهرات كبيرة في تل أبيب أغلقت شوارع رئيسية تطالب برحيل نتنياهو.

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، مساء السبت، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فورًا وإجراء انتخابات برلمانية.

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم، أن الآلاف شاركوا في مظاهرات ضخمة في تل أبيب وحيفا للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فورًا وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك عشية دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها المائة.

وذكرت الصحيفة أن كثيرًا من المشاركين في المظاهرة، التي نظمت في ميدان رئيسي بتل أبيب، لوحوا بأعلام إسرائيل ورفعوا لافتات تندد بنتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن متظاهرة، قتل شقيقها في هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر الماضي، قولها إن نتنياهو لا بد أن يرحل لأنه يتحمل مسئولية عدم إعادة المحتجزين لدى “حماس” حتى الآن.

وفي حيفا، شارك وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعالون، وهو حليف سابق لنتنياهو تحول إلى معارض له، في مظاهرة حاشدة ضمن عدة آلاف، متهمًا نتنياهو بأنه هو من أوجد الظروف التي ساعدت حركة “حماس” على شن هجوم السابع من أكتوبر الذي قتل فيه 1200 إسرائيلي إضافة إلى احتجاز نحو 240 واقتيادهم إلى غزة.