السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه سيارة الصحفى ليث جعار جنوب طوباس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، النار تجاه سيارة الصحفي ليث جعار خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، منها رام الله، جنين ومخيمها، طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سلواد شرق رام الله، بعدة آليات عسكرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

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وسبق، وجددت لجنة حماية الصحفيين الأممية دعواتها لحماية الصحفيين في غزة، مشددة على ضرورة وقف "عمليات قتل الصحفيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "وبعد 100 يوم من العدوان، فإن سجل إسرائيل الطويل الأمد في الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين يجب أن يخضع للتدقيق العام من خلال السماح لوسائل الإعلام الدولية والمحققين الدوليين بالدخول إلى غزة دون رقابة".

ووفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 82 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام، حتى 13 يناير، من بينهم 75 فلسطينيًا وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين.

وأضافت اللجنة أن الصحفيين في غزة يواجهون "مخاطر عالية بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية الصراع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".

اندلاع مواجهات بين الاحتلال وأهالي مخيم ومدينة جنين

ومساء اليوم، اندلعت الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي مخيم ومدينة جنين عقب اقتحام آليات الاحتلال.

وانقطع التيار الكهربائي، قبل قليل، في مخيم جنين بالتزامن مع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

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واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددًا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

الإحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة طوباس رام الله جنين

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