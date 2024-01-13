متحدث الزراعة: لدينا تحالف لإنتاج الصوب الزراعية بأعلى تكنولوجيا ونسعى لتصديرها للخارج

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الصوب الزراعية الدولة ضخت فيه استثمارات ضخمة لتحقيق أفضل عائد وإنتاجية، مؤكدًا أنه يتم العمل على عدد كبير منها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد تحالف مصري لديه قدرة على إنتاجها وأصبحنا نصنعها محليًا بأعلى تكنولوجيا ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج.

وعن الثورة الحيوانية، قال إن تطوير البحث العلمي كان له دور كبير في التنمية الشاملة للإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى أن رأس الماشية كانت تعطي من 7 إلى 8 كيلو لبن وأقصى شيء تصل إليه باليوم 10 كيلو وتزيد من 700 جم إلى كيلو لحم باليوم.

توجيهات الرئيس بتطوير سلالات الماشية

وأكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير سلالات الماشية، والتلقيح الصناعي، وأصبحت الماشية تعطي من 20 إلى 25 كيلو لبن باليوم، وتزيد من كيلو إلى كيلو ونصف الكيلو باليوم.

وأشار إلى أنه يوجد اهتمام كبير بمشروع البتلو، وكان قبل 2014 حجم التمويل فيه يصل إلى 100 مليون جنيه، واليوم يصل إلى 7 مليارات جنيه.