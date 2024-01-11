الزراعة تكشف عن دور الأعلاف الخضراء فى تنمية وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن أهمية الأعلاف الخضراء في زيادة وتنمية إنتاجية الثروة الحيوانية في مصر، وكيفية القضاء على معوقات زيادة الانتاج.

الأعلاف الخضراء

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن الأعلاف الخضراء مصدرًا طبيعيًا ومستدامًا لتلبية احتياجات الحيوانات الغذائية، فهي تحتوي على نسب عالية من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، التي تعتبر أساسية لنمو الحيوانات وصحتها العامة، لافتا إلى أنه بفضل تركيبتها الغذائية المتوازنة، تعزز محاصيل الأعلاف الخضراء النمو السليم وتعزز نظام المناعة لدى الحيوانات.

وأوضح التقرير أن محاصيل الأعلاف الخضراء تواجهةالعديد من التحديات التي يجب مواجهتها لضمان نجاح زراعتها واستخدامها بشكل فعال في تغذية الحيوانات، ومن بين هذه التحديات: توافر الموارد المائية حيث تعتمد هذه المحاصيل على كميات كبيرة من الماء للنمو والتطور السليم.

وأوضح التقرير أنه مع انخفاض كميات المياه المتاحة في بعض المناطق، قد يكون من الصعب توفير المياه الكافية لهذه المحاصيل. لذا، يجب البحث عن تقنيات الري المستدامة والتحسينات في كفاءة استخدام المياه للحد من هذا التحدي.

وأوضح التقرير أنه تعتبر هذه المحاصيل حساسة للتغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، قد يؤدي التغير المناخي إلى تقليل إنتاجية هذه المحاصيل وتأثير سلبي على جودتها الغذائية.

وتابع التقرير، لذا ينبغي اتخاذ إجراءات لتكييف زراعة محاصيل الأعلاف الخضراء مع التغيرات المناخية والبحث عن أصناف مقاومة للظروف القاسية.

وأشار التقرير إلى أن الميعاد الأمثل لزراعة البرسيم خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر أكتوبر وفي حالة التأخير في الميعاد يتم زيادة نسبة التقاوي، مشيرا إلى أن البرسيم داعم لكافة المحاصيل بما فيها القمح، حيث إنه يتم زراعة حاليا 1.26 مليون فدان يعطي إنتاجية عالية وبالتالي نتيجة تقلص المساحة تم توجيها لزراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.