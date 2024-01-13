السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بقيادة دى بروين.. ريمونتادا السيتى تقلب الأمور على نيوكاسل

السيتي ونيوكاسل
السيتي ونيوكاسل

قاد كيفين دي بروين فريقه مانشستر سيتي لقلب تأخره 1 - 2 أمام مضيفه نيوكاسل إلى انتصار مثير 3 - 2، اليوم السبت، في المرحلة الـ21 لمسابقة  الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي حقق الانتصار الثالث على التوالي، إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 29 نقطة في المركز العاشر.

وبادر مانشستر سيتي، الذي غاب عنه هدافه النرويجي إيرلينج هالاند في المباراة للإصابة، بالتسجيل بهدف رائع حمل توقيع نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 26، لكن سرعان ما رد نيوكاسل بهدفين عن طريق السويدي أليكسندر إيزاك وأنطوني جوردون في الدقيقتين 35 و37 على الترتيب.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني مع نزول دي بروين، الذي أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 74، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي أحرزه النرويجي الشاب أوسكار بوب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

وكان دي بروين غاب عن مانشستر سيتي عدة أسابيع بسبب معاناته من الإصابة في بداية الموسم الحالي.

يذكر أن هذا هو اللقاء الثالث بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث فاز سيتي 1 -0 في لقاء الفريقين الأول بالدوري الإنجليزي في أغسطس الماضي، قبل أن يرد نيوكاسل الدين ويفوز بالنتيجة ذاتها في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في سبتمبر الماضي.

مانشستر سيتى دى بروين الدورى الانجليزى نيوكاسل كيفين دي بروين بيرناردو سيلفا

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