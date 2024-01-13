الشوط الأول.. نيوكاسل يقلب الطاولة على السيتى ويتقدم بهدفين

تقدم نيوكاسل يونايتد على نظيره مانشستر سيتي بهدفين لهدف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما مساء اليوم السبت في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

تقدم السيتي عن طريق بيرناردو سيلفا بطريقة رائعة بالكعب بالدقيقة 26، بعد عرضية متقنة من كايل ووكر الظهير الأيمن للفريق.

ونجح نيوكاسل في قلب الموازين بدقيقتين فقط عن طريق ألكسندر إيزاك وأنتوني جوردون في الدقائق 35 و37.

وكان السيتي خسر جهودات حارس مرماه البرازيلي إيدرسون مبكرًا عندما سقط مصابًا بالدقيقة 8، وحل مكانه ستيفن أورتيجا.

تشكيل مانشستر سيتي.. دوكو وألفاريز يقودان الهجوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكي، جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش، رودريجو، سيلفا

خط الهجوم: دوكو، ألفاريز، فودين

بينما بدأ نيوكاسل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: تريبير، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: برونو جيماريش، لونجستف، مايلي

خط الهجوم: ألميرون، إيزاك، جوردون