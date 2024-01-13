السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. نيوكاسل يقلب الطاولة على السيتى ويتقدم بهدفين

السيتي ونيوكاسل
السيتي ونيوكاسل

تقدم نيوكاسل يونايتد على نظيره مانشستر سيتي بهدفين لهدف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما مساء اليوم السبت في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

تقدم السيتي عن طريق بيرناردو سيلفا بطريقة رائعة بالكعب بالدقيقة 26، بعد عرضية متقنة من كايل ووكر الظهير الأيمن للفريق.

ونجح نيوكاسل في قلب الموازين بدقيقتين فقط عن طريق ألكسندر إيزاك وأنتوني جوردون في الدقائق 35 و37.

وكان السيتي خسر جهودات حارس مرماه البرازيلي إيدرسون مبكرًا عندما سقط مصابًا بالدقيقة 8، وحل مكانه ستيفن أورتيجا.

تشكيل مانشستر سيتي.. دوكو وألفاريز يقودان الهجوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكي، جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش، رودريجو، سيلفا

خط الهجوم: دوكو، ألفاريز، فودين

بينما بدأ نيوكاسل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: تريبير، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: برونو جيماريش، لونجستف، مايلي

خط الهجوم: ألميرون، إيزاك، جوردون

 

السيتى نيوكاسل يونايتد نيوكاسل مانشستر سيتى الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر سيتي.. دوكو وألفاريز يقودان الهجوم أمام نيوكاسل

رومانو: يوفنتوس ينسحب من سباق ضم كالفين فيليبس سبب مطالب السيتي

الأكثر قراءة

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

ظهور مميز لـ محمد رمضان فى حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى