السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء لا يتحدث عنها سوى الاحتلال والإخوان

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء، لا توجد إلاعند صهاينة اليهود وصهاينة جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال خلال حلقة برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر أدخلت عشرات الشحنات المحملة بالمساعدات الطبية والإنسانية لأهل غزة عبر معبر رفح، كما أن مصر استقبلت نحو 25 ألف مصاب فلسطيني يعالجون في المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن  مصر أدخلت 70% من إجمالي المساعدات التي قدمت إلى قطاع غزة.

ضغوط مصر على أمريكا وإسرائيل أجبرت دولة الاحتلال لإدخال المساعدات لغزة

وتابع: “ياريت العالم يبذل نفس الجهد من أجل غزة، ياريت ربع الجهد اللي إحنا بنعمله، مصر تبذل جهدًا كبيرًا في إدخال المساعدات، وضغوط مصر على أمريكا وإسرائيل أجبرت دولة الاحتلال على دخولها، ليس لدينا مشكلة في دخول المساعدات، والمشكلة من الجانب التاني من دولة الاحتلال”. 

أحمد موسى تهجير الفلسطينيين سيناء صهاينة اليهود الإخوان الإرهابية المساعدات الطبية والإنسانية غزة معبر رفح

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