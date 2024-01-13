السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هل عرقلت مصر دخول المساعدات إلى الأشقاء فى غزة؟

المساعدات
المساعدات

خرج الاحتلال الإسرائيلي الجمعة بادعاءات كاذبة تلك المرة لم تكن بشأن فلسطين، لكنه وجهها إلى الدولة المصرية، بعدما ادعى أحد أعضاء الفريق القانوني الخاص بإسرائيل أمام محكمة العدل أنّ إسرائيل لا علاقة لها بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأن مصر هي وحدها المسئولة كونها صاحبة السيطرة على معبر رفح.

ويحرص المسئولون الإسرائيليون على إصدار تصريحات تعبر عن موقف إسرائيل الرافض لتمرير المساعدات إلى كامل قطاع غزة؛ بداعي عدم وقوعها في يد حركة حماس.

القرارات الإسرائيلية، اضطرت مصر لفتح تنسيق كامل مع الجانب الإسرائيلي لفتح معابر حدودية جديدة  تسهم في تسريع وتيرة إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة مثل مرور القوافل عبر معبر  "العوجة" الحدودى بين مصر وإسرائيل ثم وصولها إلى معبر كرم أبوسالم.

وحرصت مصر على أن تتم قيادة القوافل الإنسانية بواسطة سائقين مصريين وعدم إفراغها في شاحنات فلسطينية بهدف تسريع وتيرة دخول المساعدات ووصولها إلى مستحقيها.

وتعتبر إسرائيل على لسان قيادتها السياسية وفي تقاريرها الإعلامية أن المساعدات  المصرية يجب أن تمثل أداة ضغط لوقف الحرب في غزة.

تعد مصر إحدى أهم الدول في العالم التي تقدم مبادرات لإنجاح عقد هُدن إنسانية بهدف إنفاذ المساعدات إلى كامل قطاع غزة. 

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