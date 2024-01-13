السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمشاركة 82 مهندسًا.. دورات تدريبية بالري حول "التحفيز والتفويض" و"الإدارة والقيادة"

دورة تدريبية
دورة تدريبية

يواصل مركز التدريب الإقليمي للمـوارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة التابع لوزارة الموارد المائية والري، عقد العديد من الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية للعاملين في مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة، وذلك بهدف رفع كفاءة كافة الباحثين والعاملين في مجال الموارد المائية وإدارة المياه، ضمن خطة تطوير كامة لجميع الكوادر الإدارية والعلمية العاملة في مجال الموارد المائية والري في مصر.

في هذا الإطار، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان "التحفيز والتفويض"، وأيضا دورة "الإدارة والقيادة" بمشاركة 40 من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بوزارة الموارد المائية والري من مخالف القطاعات والهيئات التابعة لها بمختلف المحافظات.

"مهارات التواصل الفعال" بمشاركة 42 من المهندسين العاملين في قطاعات الوزارة 

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كما تم عقد الدورة التدريبية حول "مهارات التواصل الفعال" بمشاركة 42 من المهندسين العاملين في قطاعات وزارة الموارد المائية والري، بمقـر مركز التدريب الإقليمي للمـوارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للتعرف والاطلاع على أحدث البحوث والدراسات العلمية ومهارات الرقمنة للتعامل مع التحدتات المائية الحالية.

الدورة التدريبية تحت عنوان "التحفيز والتفويض" ودورة "الإدارة والقيادة"

كما تستهدف الدورات التدريبية وأيضا التعرف على أخلاقيات إدارة الموارد المائية في ظل تنامي الاحتياجات المائية وثبات الموارد السنوية فى مصر سواء من نهر النيل أو الأمطار، وهو ما يستلزم التعرف على تقنيات جديدة ومهارات التعامل مع إدارة المياه بشكل جاد وفعال لمواجهة اية معوقات.

الدورة التدريبية تحت عنوان "التحفيز والتفويض" ودورة "الإدارة والقيادة"

من الجدير بالذكر، أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية بوزارة الري يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

كما يمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة، حيث يتم تدريب حوالي 6000 متدرب مصري و200 من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا.

مهارات التواصل الفعال المهندسين العاملين الإدارة والقيادة التحفيز والتفويض الموارد المائية والري

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