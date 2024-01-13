السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

منتخب مصر
منتخب مصر

أنهى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى  روى فيتوريا،  المدير الفنى استعداداته لبدء مشواره ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق اليوم فى كوت ديفوار.

واستقر روى فيتوريا على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الغد أمام منتخب موزمبيق فى بداية المشوار الإفريقي.

ويلتقى منتخب مصر الأول، فى السابعة مساء غدٍ الأحد، مع نظيره موزمبيق في ضربة البداية للفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ومن المتوقع أن يخوض روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي – محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو. 

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه 

ويسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة جيدة فى بطولة أمم إفريقيا، بهدف اكتساب مزيد من المعنويات التى يحتاجها لاعبو الفراعنة لمواصلة المشوار، نحو النهائى وحصد لقب البطولة بعد الوصول للمباراة النهائية فى نسختى 2017 و2021، وعدم الظفر بها الأمر الذى حرم جيل محمد صلاح ورفاقة من تحقيق أى لقب إفريقى حتى الآن.

ومن المقرر أن يستبعد روى فيتوريا 4 لاعبين من قائمة الفراعنة يحق لهم التواجد فى المدرجات، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقى "كاف"، الذى سمح للمنتخبات بتسجيل قائمة مكونة من 27 لاعبًا بشرط قيد 23 لاعبًا فقط فى قائمة المباراة، مع ترك حرية الاختيار فى كل مباراة للمدير الفنى.

ويرتدي منتخب مصر، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

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