"ضرب فى الشارع".. القصة الكاملة لسحل سيدة من طليقها بسبب "حق مشروع"

"انتشر فيديو كالنار في الهشيم لرجل يتعدى على فتاة هو وعائلته، مما تسبب في سحلها على الأرض.. وهذا ما أوقعه في جريمة التعدي بالضرب وسحل السيدة حتى أحالته النيابة المختصة إلى المحكمة".. كانت هذه واقعة اتهام رجل في سحل وضرب سيدة في منطقة حلوان فما القصة.

تفاصيل فيديو على فيسبوك

كانت بداية القضية رقم ٢٠٤١١ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة حلوان عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجمم تستغيث من طليقها الذي تعدى عليها بالضرب وسحلها هو وعائلته في الشارع وتسبب في إصابتها.

المتهم يعترف: "شوهت سمعتي"

وبتتبع الفيديو والوصول للسيدة اتهمت ثلاثة رجال وثلاث سيدات بالتعدي عليها، هم طليقها وأقاربه، وذلك خلال توجهها إلى منزله لأخذ أشياء وأغراض من الشقة عقب الانفصال، وهناك رفضوا دخولها وتعدوا عليها بالضرب بسبب القضايا المرفوعة بينهم بسبب الخلافات العائلية.

لكن المتهم عندما تم التحقيق معه أكد أن السيدة ذهبت لهم وقامت بسبهم وقذفهم، إلى جانب أنها اعتادت نشر الشائعات وتشويه سمعته في المنطقة، خاصة أنهم يقيمون في دائرة قسم واحدة، ويوم الواقعة عندما ذهبت تسبهم تعدى عليها بالضرب وعلى أثر المشاجرة تدخل أشقاؤه وأقاربه.

المجني عليها: "عايزة حقي"

ولكن قالت المجني عليها، إن خلافات عائلية نتيجة تدخل عائلته انتهت بانفصالهما وعندما حاولت الحصول على مستحقاتها من النفقة والمؤخر وقائمة المفروشات رفضوا وتعدوا عليها بالضرب، فعقب الإبلاغ عنه قررت تصوير فيديو الاستغاثة لسرعة التحرك والقبض عليه لرد اعتبارها بالقانون.

كان قد تم تداول مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعرض سيدة للتعدي بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار أحمد صبحي، الذي قرر إحالة المتهم لمحكمة الجنح بتهمة الضرب.