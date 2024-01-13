وزير البترول الفنزويلي يشيد بالإمكانيات المصرية المتزايدة في مجال البترول والغاز الطبيعي

أشاد وزير البترول الفنزويلي بيدرو رافايل تيتشيا بالإمكانيات المصرية المتزايدة في مجال البترول والغاز الطبيعي، والقدرات البشرية التي تمتلكها مصر في هذا المجال، معربًا عن رغبته في زيادة مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي الذي يمثل أولوية لكل منهما.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير كريم أمين، سفير جمهورية مصر العربية مع الوزير الفنزويلي حيث تم بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي.

وسلم السفير كريم أمين الوزير الفنزويلي الدعوة الموجهة إليه من وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة كمتحدث وعضو مشارك في لجنة السياسات الوزارية العالمية في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 19-21 فبراير القاهرة.

المشاركة في معرض "إيجبس 2024"

وأكد الوزير الفنزويلي قبوله الدعوة الموجهة إليه للمشاركة في معرض "إيجبس 2024"، كما أعرب عن شكره وامتنانه لوزير البترول.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن السفير كريم أمين وصف اللقاء بـ"المثمر"، مؤكدا على الإرادة السياسية للدولتين الشقيقتين لزيادة مجالات التعاون الثنائي فيما بينهما.